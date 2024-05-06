Большинство членов монетарного комитета НБУ ожидают снижения учетной ставки до 13% на конец года

Семь членов Комитета по монетарной политике Нацбанка ожидают снижения учетной ставки до 13% на конец года, при этом четверо предполагают снижение до 11,5-12%

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Во время дискуссии 24 апреля говорилось, в частности, что инфляционная динамика остается заметно лучше, чем ожидал НБУ.

"В марте потребительская инфляция замедлилась до 3,2% в годовом измерении, в то же время январский макропрогноз предусматривал ее пребывание на уровне цели 5%.

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Такое замедление инфляции в значительной степени обусловливали малопрогнозируемые факторы, в том числе временного характера - эффекты от высоких прошлогодних урожаев и теплой зимы, которые обеспечили большее предложение сырых продуктов питания, а также способствовали ослаблению давления со стороны расходов бизнеса, в частности на энергоносители. Базовая инфляция снижалась близко к прогнозу (до 4,2% г/г в марте) благодаря, в том числе, улучшению инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что восемь членов Комитета поддержали снижение учетной ставки до 13,5%. Они считают, что такой шаг учитывает как текущие благоприятные макрофинансовые тенденции, так и сохранение рисков для валютного рынка, ценовой и финансовой стабильности на прогнозном горизонте.

Три члена Комитета высказались за снижение учетной ставки до 13%.

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В НБУ добавили, что все члены Комитета видят пространство для дальнейшего снижения учетной ставки в 2024 году, но мнения относительно темпов смягчения процентной политики разделились.

Так, семь участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки до 13% в течение 2024 года. По их мнению, НБУ должен действовать осторожно, учитывая запланированные меры валютной либерализации, прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии и потенциальное ухудшение ожиданий экономических агентов.

"К тому же сохраняются риски, связанные с энергетикой и финансированием значительных бюджетных потребностей. При таких условиях пространство для снижения учетной ставки ограничено", - цитирует позицию этих членов Комитета НБУ.

В то же время четверо членов КМП считают, что такой уровень учетной ставки будет слишком высоким, учитывая текущую и ожидаемую инфляционную динамику.

Они убеждены, что НБУ найдет подтверждение достаточной устойчивости инфляционных ожиданий и других благоприятных тенденций в ближайшие месяцы и сможет ускорить снижение учетной ставки до 11,5-12% на конец года.

"Все участники дискуссии согласились, что высокий уровень неопределенности затрудняет прогнозирование уровня учетной ставки даже на конец этого года, не говоря уже о последующих годах. НБУ должен быть готов и в дальнейшем гибко адаптировать свою политику в случае существенных изменений в текущих макроэкономических тенденциях и в балансе рисков для инфляции и курсовой динамики", - добавили участники дискуссии.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Экономическая правда