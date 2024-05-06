Бизнес-сообщество CEO Club заявило об обысках со стороны БЭБ и дезинформационной кампании

Бизнес-сообщество CEO Club Ukraine, которое ранее заявляло об усилении давления на бизнес со стороны силовиков и требовало перезагрузить Бюро Экономической Безопасности (БЭБ), заявило об обысках со стороны БЭБ и дальнейшей информационной кампании с целью дискредитации.

Об этом говорится в заявлении сообщества.

"В пятницу 26 апреля, через несколько дней после окончания моратория на проверки бизнеса правоохранительными органами, около 23 часов вечера в помещение бизнес-сообщества CEO Club, которое организация арендует в бизнес-центре по адресу Бутышев переулок 23, пришли детективы БЭБ и работники нацполиции с постановлением на обыск.

В этом постановлении было указано организацию, которая владеет всем бизнес-центром, в котором CEO Club арендует помещения. При этом правоохранители требовали провести обыск именно помещения CEO Club", - говорится в позиции сообщества.

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В CEO Club добавили, что не проводят событий после 22:00, поэтому пространство на момент визита правоохранителей было закрыто.

"По прибытии представитель клуба в сопровождении адвоката предоставил доступ для осмотра двух этажей, которые занимает организация. Детективы провели осмотр в соответствии с процедурой и, никого не встретив, ничего не найдя и не изъяв, покинули помещение.

Никаких обвинений в сторону CEO Club выдвинуто не было - ни в вечер обысков, ни после этого", - добавляет сообщество.

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Позже БЭБ заявило об обысках одновременно по 10 разным адресам. В БЭБ тогда заявили, что в одном из них якобы было разоблачено нелегальное казино и мошеннический колл-центр.

Сообщество отмечает, что через несколько дней после этого анонимные Telegram-каналы начали массово распространять информацию о том, что якобы под прикрытием CEO Club работают подпольное казино и мошеннический колл-центр.

"Эта информация является абсурдной, лживой, имеющей целью запятнать честное имя и репутацию сообщества CEO Club.

Важно отметить, что наша организация не фигурировала в постановлении для обыска, а ее руководители не получали никаких подозрений. Это свидетельствует о том, что безосновательные и грязные обвинения в адрес CEO Club Ukraine, направленные на дискредитацию именно бизнес сообщества", - говорится в позиции организации.

"Зачем пытаться запятнать репутацию CEO Club? Потому что наш клуб систематически и жестко выступает за верховенство права, против незаконного давления на бизнес, против коррупции, за реформирование Бюро экономической безопасности в соответствии с международными обязательствами Украины.

Известно, что уже длительное время идет борьба за то, каким быть Бюро - независимым аналитическим органом борьбы с экономическими преступлениями или инструментом взяточничества и политического давления. В этой борьбе CEO Club занимает бескомпромиссную позицию.

Поскольку наша позиция относительно верховенства права неизменна, мы ожидаем продолжения парада абсурдных обвинений через анонимные телеграмм-каналы, так же как и продолжения открытых нарушений закона со стороны наших оппонентов, на что обращаем внимание Генерального прокурора, бизнес-омбудсмена, всех бизнес-сообществ и неравнодушных граждан, а также наших международных партнеров", - написал в Facebook основатель и президент CEO Club Сергей Гайдайчук.

Справочно. CEO Club Ukraine - сообщество лидеров бизнеса, основанное в 2011 году с целью объединения украинских предпринимателей и СЕО.

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Экономическая правда