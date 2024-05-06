Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"

Кабмин назначил Станислава Банчука и.о. директора ГП "Укрспирт".

Распоряжение Кабмина № 386-р от 3 мая обнародовано на сайте правительства.

"Согласиться с предложением Фонда госимущества о назначении Банчука Станислава Ярославовича исполняющим обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", - говорится в документе.

При этом на сайте Фонда госимущества и Facebook-странице "Укрспирта" пока отсутствуют дополнительные данные о новом руководителе.

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Из открытых источников известно, что человек с такой же фамилией и инициалами до 2014 года занимал должность заместителя областного прокурора Черновицкой области. Впоследствии Станислав Банчук вел индивидуальную адвокатскую практику в Киевской области.

По данным YouControl, Банчук С. Я. является учредителем ряда предприятий, в частности ООО "Юридическая компания "Стандарт", ООО "Газтехком", ООО "Новейшие энергетические системы", Торговый дом "П.Е.Г.О.", ООО "ВОГА Ресурсы" и ООО "СпецОил", которые специализируются на торговле нефтью и газом.

Экономическая правда

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