"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"

"Укрнафта" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о получении разрешения на концентрацию, чтобы полноценно начать управление активами российской группы "Татнефть".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

В госкомпании напомнили, что в соответствии с распоряжением Кабмина "Укрнафте" были переданы в управление ряд активов "Татнефти", на которые наложен арест в уголовном производстве.

Речь идет о более чем 110 объектах различного типа (автозаправочные комплексы, нефтебазы, другие хозяйственные помещения), которые размещены на территории Полтавской и Харьковской областей.

Реклама:

"Состояние большинства объектов является неудовлетворительным, что не позволяет вести там хозяйственную деятельность по безопасной продаже нефтепродуктов. В связи с проведением боевых действий на территориях, где находятся АЗС и нефтебазы "Татнефть", а также из-за того, что сеть долгое время не обновляла оборудование, фактически, часть активов - это просто земельные участки, где нужно будет строить новые заправки, и разрушенные АЗС, требующие реконструкции, а то и нового строительства.

По состоянию на сегодня можно констатировать, что из около 70 АЗС сети "Татнефть" могут работать около 15. Аналогичная ситуация с неработающими нефтебазами", - пояснили в "Укрнафте".

По словам компании, специалисты отмечают о необходимости значительных усилий для восстановления этих АЗС. В связи с этим "Укрнафте" придется рассматривать каждый случай отдельно, чтобы рассчитать необходимый уровень инвестиций и сроки их возврата, добавили в компании.

Реклама:

Договор управления активами находится на финальной стадии согласования между АРМА и "Укрнафта".

Экономическая правда