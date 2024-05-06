Госаудитслужба предупредила о возможной аварии на станции метро "Почтовая площадь": в КМДА опровергают заявление

Станция метро "Поштовая площадь" Википедия

Госаудитслужба обвиняет КГГА в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на Почтовой площади. В КГГА заявили, что метро работает в обычном режиме.

Об этом известно из заявления Госаудитслужбы и КМДА.

В слижбе заявляют, что сообщали власти столицы о возможных проблемах на Почтовой площади еще в 2023 году.

"Во время комиссионного осмотра (Почтовой площади - ЭП), где до сих пор остается незавершенным строительство наземных объектов - торгового комплекса с подземным музеем, обнаружены недовыполненные работы по гидроизоляции, водоотводу и водопонижению.

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Также были зафиксированы признаки коррозии металла и разрушения защитного слоя бетона. Специалисты Госаудитслужбы пришли к выводу, что техническое состояние объекта постоянно ухудшается, а его дальнейшая эксплуатация без консервации или достройки крайне опасна. Под угрозой разрушения оказался практически весь инфраструктурный узел, которым является Почтовая площадь", - сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы.

В Службе также заявляют, что сообщили профильный комитет КГГА о возможных проблемах с функционированием станции метро "Почтовая площадь". КМДА обвиняют в отсутствии реакции спустя почти год после аудита.

В свою очередь в Департаменте транспортной службы КМДА заявили, что сообщение о возможном закрытии станции метро "Почтовая площадь" является "манипуляцией, чтобы посеять панику".

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В пресс-службе КМДА сообщили, что на Почтовой площади провели внеплановые проверки, в результате которых дополнительных проблем не обнаружили.

"Станция "Почтовая площадь", в том числе и примыкающие к ней перегонные тоннели, находятся в надлежащем техническом состоянии. Риски подтопления, закрытия станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют", - заявили в пресс-службе КМДА.

Проект реконструкции поштовий площади КМДА

В КМДА также заявили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен кирпичной перегородкой от будущего объекта многофункционального назначения.

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Напомним:

Между станциями киевского метрополитена "Демеевская" и "Лыбедская" начали демонтировать железобетонные конструкции вдоль тоннеля.

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Економическая правда