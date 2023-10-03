Правительство начинает работу над единым планом реформ до 2027 года: что ляжет в основу

Кабинет Министров начинает работать над единым Планом реформ до 2027 года, который охватит экономику, взаимодействие с гражданами и сферы, влияющие на государственные институты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 3 октября.

"Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами", – сказал Шмыгаль.

Как добавил глава правительства, у Украины есть ряд документов с предложениями реформ от наших партнеров — от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ. Эти и другие предложения и инициативы будут объединены в одну дорожную карту изменений.

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Глава правительства напомнил, что по инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии. Документ во время визита президента в Соединенные Штаты был передан президенту США Джо Байдену.

"Теперь приступаем к созданию единого документа — дорожной карты реформ — на основе Концепта усиления устойчивости с учетом предложений партнеров", — отметил премьер.

План реформ станет частью будущей Украинской доктрины, основу которой очертил Зеленский. В документ планируют заложить такие цели, как развитие государственных институций, развитие конкурентной экономики и укрепление взаимодействия между государством, бизнес-средой и гражданским обществом.

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В Концепте усиления устойчивости демократии говорится, что в условиях отражения агрессии РФ против Украины и с целью предотвращения восстановления демонтированного олигархически-коррупционного влияния необходимы:

гарантирование устойчивости демократии в Украине и окончательная очистка от олигархически-коррупционного влияния;

развитие конкуренции, демонополизация и справедливое распределение ресурсов, принадлежащих украинскому народу;

прозрачные механизмы взаимодействия с государством, в основу которых положены возможности граждан влиять на выработку политических решений и формирование курса страны.

Экономическая правда