Делегация МВФ прибыла в Украину

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Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан начинает 1 октября встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими ключевыми партнерами.

Об этом говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

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В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).

Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда