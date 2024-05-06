Boeing готовится запустить свою первую космическую миссию с экипажем
Американская аэрокосмическая компания Boeing планирует в понедельник вечером (по восточному времени) запустить с мыса Канаверал в штате Флорида первую миссию с экипажем на космическом корабле Starliner.
Об этом пишет The Hill.
Отмечается, что если позволят погодные условия, Starliner будет стартовать с двумя астронавтами NASA на борту примерно в 22:30 по восточному времени (около 05:30 утра по киевскому времени).
"Тестовый полет экипажа станет первым после десятилетия разработок Boeing.
Boeing надеется, что Starliner сможет доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), и планирует конкурировать с коммерческими космическими миссиями компании SpaceX, которая годами доминировала на рынке частных космических полетов", - пишет издание.
Сотрудники NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор будут на борту во время запуска в понедельник, они планируют провести неделю на МКС.
Во время тестового полета астронавты также проведут корабль через серию осторожных маневров, чтобы проверить его возможности.
"Успешная миссия станет огромным успехом для компании Boeing, которая постоянно отставала от SpaceX с тех пор, как обе компании были отобраны для коммерческих космических полетов в 2014 году. SpaceX осуществила девять пилотируемых миссий, тогда как Boeing - только два беспилотных полета.
На разработку Starliner компания Boeing получила более 4 миллиардов долларов федеральных средств, тогда как SpaceX - около 2,6 миллиарда долларов", - добавляет The Hill.
Ожидается, что полет к МКС продлится около 26 часов. Астронавты планируют пристыковаться там на восемь дней. Компания запланировала шесть пилотируемых миссий к станции в течение следующих 6 лет, до прогнозируемого срока эксплуатации МКС.
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Экономическая правда