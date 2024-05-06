Boeing готовится запустить свою первую космическую миссию с экипажем

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Американская аэрокосмическая компания Boeing планирует в понедельник вечером (по восточному времени) запустить с мыса Канаверал в штате Флорида первую миссию с экипажем на космическом корабле Starliner.

Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что если позволят погодные условия, Starliner будет стартовать с двумя астронавтами NASA на борту примерно в 22:30 по восточному времени (около 05:30 утра по киевскому времени).

"Тестовый полет экипажа станет первым после десятилетия разработок Boeing.

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Boeing надеется, что Starliner сможет доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), и планирует конкурировать с коммерческими космическими миссиями компании SpaceX, которая годами доминировала на рынке частных космических полетов", - пишет издание.

Сотрудники NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор будут на борту во время запуска в понедельник, они планируют провести неделю на МКС.

Во время тестового полета астронавты также проведут корабль через серию осторожных маневров, чтобы проверить его возможности.

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"Успешная миссия станет огромным успехом для компании Boeing, которая постоянно отставала от SpaceX с тех пор, как обе компании были отобраны для коммерческих космических полетов в 2014 году. SpaceX осуществила девять пилотируемых миссий, тогда как Boeing - только два беспилотных полета.

На разработку Starliner компания Boeing получила более 4 миллиардов долларов федеральных средств, тогда как SpaceX - около 2,6 миллиарда долларов", - добавляет The Hill.

Ожидается, что полет к МКС продлится около 26 часов. Астронавты планируют пристыковаться там на восемь дней. Компания запланировала шесть пилотируемых миссий к станции в течение следующих 6 лет, до прогнозируемого срока эксплуатации МКС.

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