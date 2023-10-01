Делегація МВФ прибула до України

getty images

Команда МВФ на чолі із заступницею директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає 1 жовтня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими ключовими партнерами.

Про це йдеться у повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), що її реалізує Україна за підтримки МВФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Історичне рішення. Як нова програма МВФ дозволить Україні залучити понад 50 мільярдів доларів

Реклама:

Нагадаємо:

Повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

Реклама:

У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Економічна правда