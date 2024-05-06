НПЗ "Роснефти" в Туапсе возобновил переработку после удара дронов: на ремонт ушло 3 месяца – Reuters

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Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе, один из крупнейших на юге России, возобновил переработку нефти после атаки украинских дронов в январе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 отраслевых источника.

По словам собеседников агентства, в конце апреля завод завершил ремонтные работы на установке первичной переработки нефти CDU-12 мощностью около 250 тысяч баррелей в сутки.

По состоянию на 1 мая объемы переработки нефти на Туапсинском НПЗ составляли 20 тысяч тонн, или примерно 146 600 баррелей в сутки, добавляет Reuters.

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Ранее сообщалось, что Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.

Туапсинский НПЗ является единственным на черноморском побережье РФ, входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

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Экономическая правда