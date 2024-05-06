"єОселя": кредиты оформили более 3400 украинцев с начала года
С начала 2024 года 3 400 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на почти 6 млрд грн.
Об этом сообщает Минэкономики.
Всего с начала действия программы кредиты взяли 9 757 семей на более 15 млрд грн, добавили в министерстве.
"За четыре месяца текущего года кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" взяли уже более 3 400 украинцев на общую сумму почти 6 млрд грн.
3 300 семей приобретут квартиры, 122 - частные дома. 30% кредитов по программе выдано на приобретение жилья так называемой первой продажи - готового от застройщика или строящегося", - заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун.
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе 264 кредита на 467 млн грн, среди которых:
- кредиты под 3% получили 124 военнослужащих и силовики, 23 педагога, 17 медиков и 1 ученый;
- кредиты под 7% получили 81 украинец без собственного жилья, 9 ВПЛ и 9 ветеранов.
Отмечается, что чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке - 183 кредитов, в то же время 81 украинец взял кредит на покупку жилья первой продажи - готового у застройщика, или в доме, который возводится.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
- Киевской области - 71;
- города Киева - 59;
- Ровенской области - 15;
- Львовской области - 14.
Воспользоваться программой доступного кредитования могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия.
Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.
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Экономическая правда