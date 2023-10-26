ЕС до сих пор не ввел санкции против подрядчиков производителя "Кинжалов", продает им оборудование и компоненты

Подрядчики российских предприятий, которые выпускают ракеты "Кинжал", до сих пор не находятся под санкциями ЕС, что позволяет им импортировать необходимые для работы товары напрямую из разных стран Евросоюза.

Об этом пишет издание The Insider.

Отмечается, что ракеты "Кинжал", разработанные на основе ракет "Искандер", выпускает российская корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) из Коломны, входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех.

КБМ возглавляет 64-летний Сергей Питиков.

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При этом дочь главного российского производителя "Кинжалов" Майя Питикова и его внуки живут в Швеции.

Майя Питикова и ее партнер имеют суммарный годовой доход около 80 тысяч евро в год. Однако это не мешает паре покупать дома на сотни миллионов евро и дорогие автомобили.

А возглавляемое Питиковым "Конструкторское бюро машиностроения" беспрепятственно закупает оборудование от европейских производителей через сеть подрядчиков.

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Так, КБМ получает камеры тепла и холода производства компании Espec от московского ООО Остек-Тест, которое и во время войны импортирует оборудование из Польши.

Много поставок поступает из Германии: токарные станки, кабели, ружейные сверла и другие инструменты.

Подрядчик "Ростеха" - компания "Радиант-ЭК", импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов (отправитель - Advantek Gmbh).

Еще одна российская фирма, имеющая госконтракт с КБМ, - ООО "Сонатек", имеет широкий круг европейских торговых контрагентов - UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польша), UAB CUST LT (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвия), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгия), Aberlink Ltd (Великобритания) и др.

Напоминаем:

В Европе также проживает семья Бориса Обносова - еще одного генерального директора российского государственного АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение", который является производителем ракет и авиабомб, используемых при ударах по Украине.

Обносова, а также его дочь Ольгу Зорикову и зятя Ростислава Зорикова добавили в санкционный перечень, но только в Чехии, где проживают супруги Зориковы.