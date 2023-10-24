Госаудитслужба заявила о намерении достичь "мировой" с оборонными предприятиями

Госаудитслужба заявляет о намерении достичь взаимопонимания с предприятиями сектора безопасности и обороны в части использования бюджетных средств.

Об этом заявила председатель Госаудитслужбы Алла Басалаева по итогам встречи с представителями общественных объединений, представляющих интересы работодателей Украины.

"Договорились о взаимодействии и объединении усилий с целью урегулирования в сфере оборонных закупок", - отметила она.

"Госаудитслужба готова присоединиться к совершенствованию существующей нормативно-правовой базы", - подчеркнула Басалаева.

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Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились "объединить усилия для обеспечения эффективного использования государственных средств во время войны".

Подписан Меморандум, который "наладит диалог и консолидирует усилия для скорейшего приближения Победы".

"Основная цель Меморандума - консолидировать усилия бизнеса и государства для того, чтобы способствовать эффективному и законному использованию бюджетных средств, в частности, в оборонной сфере", - отметила Алла Басалаева.

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Руководитель Госаудитслужбы предложила на площадке Государственной аудиторской службы Украины постоянный формат обсуждения важных проблемных вопросов, которые возникают у предпринимателей, когда они реализуют проекты, финансируемые из государственного или местного бюджетов.

Отмечается, что соответствующий Меморандум о взаимодействии подписал также председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и руководитель Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий легкой промышленности Александр Соколовский.

Напоминаем:

Напоминаем, ранее между Госаудитслужбой и предприятиями, работающими на сферу обороны, возник напряженный момент, поскольку доходы, которые получали оборонные компании по контрактам в 2022-м году, ГАСУ считает неправомерными.

Об этом, в частности, сообщала Федерации работодателей Украины.

ГАСУ провела аудит контрактов Министерства обороны за 2022 год и решила, что все деньги, которые были заложены как "прибыль" для компаний-поставщиков, были выплачены неправомерно и являются убытками государству. Речь идет о 2,5 млрд грн.

Позже с критикой в адрес ГАСУ выступили конкретные предприятия.

Известно, что производитель ракет "Нептун" - Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", уже дважды обращалось к правительству из-за действий Госаудитслужбы.

Возмущение производителей вызвали выводы, которые признали нарушением включение прибыли в состав цены на продукцию.

Кроме того, в Офис Президента обратились ведущие предприятия оборонного комплекса Украины, которые заявляют о возможности полной остановки работы из-за действий Госаудитслужбы.