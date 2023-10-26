ЄС досі не запровадив санкції проти підрядників виробника "Кинжалів", продає їм обладнання й компоненти

Підрядники російських підприємств, які випускають ракети "Кинджал", досі не знаходяться під санкціями ЄС, що дає їм змогу імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн Євросоюзу.

Про це пише видання The Insider.

Зазначається, що ракети "Кинджал", розроблені на основі ракет "Іскандер", випускає російська корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) з Коломни, що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації Ростех.

КБМ очолює 64-річний Сергій Пітиков.

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При цьому, дочка головного російського виробника "Кинджалів" Майя Пітикова та його онуки мешкають у Швеції.

Майя Пітикова та її партнер мають сумарний річний дохід близько 80 тисяч євро на рік. Однак це не заважає парі купувати будинки на сотні мільйонів євро та дорогі автомобілі.

А очолюване Питиковим "Конструкторське бюро машинобудування" безперешкодно закупає обладнання від європейських виробників через мережу підрядників.

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Так, КБМ одержує камери тепла та холоду виробництва компанії Espec від московського ТОВ Остек-Тест, що й під час війни імпортує обладнання з Польщі.

Багато поставок надходить із Німеччини: токарні верстати, кабелі, рушничні свердла та інші інструменти.

Підрядник "Ростех" - компанія "Радіант-ЕК", імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів (відправник – Advantek Gmbh).

Іще одна російська фірма, що має держконтракт з КБМ, – ТОВ "Сонатек", має широке коло європейських торгових контрагентів – UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), UAB CUST LT (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D’Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Велика Британія) та ін.

Нагадуємо:

У Європі також проживає сім'я Боріса Обносова - ще одного генерального директора російського державного АТ "Корпорация тактическое ракетное вооружение", який є виробником ракет та авіабомб, що використовуються при ударах по Україні.

Обносова, а також його доньку Ольгу Зорікову та зятя Ростіслава Зорікова додали до санкційного переліку, але лише в Чехії, де проживає подружжя Зорікових.