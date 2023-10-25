В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов Украина уже способна производить самостоятельно

К концу года Украина выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на брифинге на просторах Промышленного форума НАТО, который проходит в Стокгольме в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина уже производит дроны тысячами. А к концу года их количество будет измеряться десятками тысяч.

"Мы уже производим их тысячами. К концу года это будут десятки тысяч в месяц. Это та сфера, которая растет у нас даже быстрее, чем боеприпасы и боевое оружие", - сказал министр.

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Напоминаем:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в начале октября заявил, что Украина покупает 60% производства китайских дронов Mavic.

Это заявление вызвало критику у китайского производителя - компания SZ DJI Technology. Комментируя слова украинского премьера, компания подчеркнула, что ввела запрет на поставку своей продукции для военных целей.

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