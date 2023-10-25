Дни вместо месяцев: Минобороны впервые утвердило образцы дронов по новой процедуре

Министерство обороны впервые утвердило новые образцы дронов по упрощенной процедуре, которая была на днях одобрена Кабмином, и сократила соответствующие сроки до нескольких дней, вместо месяцев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ускорение и упрощенный допуск инноваций на фронт - результат изменений, которые на прошлой неделе утвердило Правительство. Ранее допуск к эксплуатации длился до нескольких месяцев. Разработки долго тестировали, проводили кучу ненужных заседаний и разводили бюрократию. Сейчас допуск к эксплуатации занимает всего несколько дней", - рассказал Федоров.

"Коптеры быстрее будут попадать на фронт и помогут воинам держать оборону и уничтожать оккупантов", - добавил он.

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По его словам, военные уже протестировали и одобрили новые образцы украинских FPV-дронов и разведывательных БпЛА.

Напоминаем:

Ранее в Кабмине похвастались также и упрощением бумажной бюрократии на фронте. Теперь для того, чтобы списать уничтоженное или поврежденное военное имущество, а затем получить новое, военным придется тратить на бумажную работу не полгода, а "несколько недель".

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Процедура списания дронов - это был один из последних блокеров, которые мешали развитию рынка БПЛА.

Кроме того, в Кабмине упростили импорт беспилотников, процедуру допуска к эксплуатации, создали специальные зоны для испытания БПЛА. Кроме того, отменили пошлины и НДС.

До конца года Украина выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц. Об этом рассказали в Минстратегпроме.