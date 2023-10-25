Германия направит еще почти 200 миллионов евро на поддержку энергетики и компаний в Украине

Фото: ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ФРН

Германия выделит дополнительные 195 млн евро на поддержку энергоснабжения и предприятий в Украине.

Об этом говорится в заявлении Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ по итогам встречи министра Свеньи Шульце и вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова.

"Украинский энергетический сектор все еще страдает от разрушений, вызванных мощными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру прошлой зимой.

Поэтому около половины новых средств будет направлено на защиту энергоинфраструктуры незадолго до наступления зимы, устранение повреждений, нанесенных войной украинской электросети, и одновременно на помощь во внедрении энергоэффективных технологий и расширении использования возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что средства будут выделены украинскому поставщику электроэнергии "Укрэнерго" и региональному фонду энергоэффективности Green for Growth Fund, который помогает частным домохозяйствам и малому и среднему бизнесу.

"Вторая половина средств будет использована для укрепления украинского бизнеса, например, путем улучшения доступа к финансовым услугам. Это обеспечит местный бизнес крайне необходимой финансовой поддержкой, особенно в аграрном секторе", - заявили в министерстве.

Таким образом, общий объем помощи ведомства Украине с февраля 2022 года составляет около 1,2 миллиарда евро, добавили в ведомстве.

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Экономическая правда