Все разделы
Укр / Рус

Германия направит еще почти 200 миллионов евро на поддержку энергетики и компаний в Украине

Среда, 25 октября 2023, 19:20 - Алексей Павлыш
 
Фото: ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ФРН

Германия выделит дополнительные 195 млн евро на поддержку энергоснабжения и предприятий в Украине.

Об этом говорится в заявлении Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ по итогам встречи министра Свеньи Шульце и вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова.

"Украинский энергетический сектор все еще страдает от разрушений, вызванных мощными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру прошлой зимой.

Поэтому около половины новых средств будет направлено на защиту энергоинфраструктуры незадолго до наступления зимы, устранение повреждений, нанесенных войной украинской электросети, и одновременно на помощь во внедрении энергоэффективных технологий и расширении использования возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Реклама:

Отмечается, что средства будут выделены украинскому поставщику электроэнергии "Укрэнерго" и региональному фонду энергоэффективности Green for Growth Fund, который помогает частным домохозяйствам и малому и среднему бизнесу.

"Вторая половина средств будет использована для укрепления украинского бизнеса, например, путем улучшения доступа к финансовым услугам. Это обеспечит местный бизнес крайне необходимой финансовой поддержкой, особенно в аграрном секторе", - заявили в министерстве.

Таким образом, общий объем помощи ведомства Украине с февраля 2022 года составляет около 1,2 миллиарда евро, добавили в ведомстве.

Реклама:

Экономическая правда

Германия финансы Украина энергетика
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Украина рассчитывает на поставки немецкого оборудования для восстановления экономики 24 октября 2023, 20:20
В Украине зарегистрировали совместное предприятие с лидером оборонной индустрии Германии  24 октября 2023, 14:16
Германия предоставит Украине еще 200 миллионов евро на восстановление 21 октября 2023, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте