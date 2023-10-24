Украина рассчитывает на поставки немецкого оборудования для восстановления экономики

Украина рассчитывает на немецкие инвестиции и современное оборудование, которые помогут ей восстановить инфраструктуру и модернизировать экономику после войны.

Об этом заявила первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время шестого Немецко-украинском бизнес-форума.

По словам Свириденко, для обеспечения более быстрых темпов роста украинской экономики необходимы долгосрочные инвестиции. Для немецкого бизнеса очень важно понять, что сегодня Украина - это не только страна, которая нуждается в финансовой помощи, но и экономика, которая имеет хорошие перспективы для инвесторов.

"Украинская экономика постепенно переходит к своему восстановлению. Я надеюсь, что рост ВВП в этом году превысит 4%, а в следующем году мы ожидаем рост экономики на 5%", - отметила министр.

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Также Свириденко заявила, что уже 30 немецких компаний выразили готовность инвестировать в Украину.

Она отметила, что вскоре Украине понадобится значительное количество металлообрабатывающих станков и оборудования для производства строительных материалов, также оборудование для восстановления разрушенных предприятий и переработки сырья.

Также сейчас Украину интересует налаживание производства продукции для замещения импорта из РФ и Беларуси. Речь идет о стекле, бумаге, металлургической и химической продукции, продукции машиностроения и тому подобное.

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Добавляется, что украинское правительство работает над вариантами разработки совместных мер стимулирования, которые бы сделали немецкое оборудование привлекательным и доступным для украинских промышленников.

Напомним:

Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро.