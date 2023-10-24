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В Украине зарегистрировали совместное предприятие с лидером оборонной индустрии Германии 

Вторник, 24 октября 2023, 14:16 - Лия Ильченко

В Украине зарегистрировано совместное предприятие немецкого концерна Rheinmetall и АО "Украинская оборонная промышленность".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на шестом немецко-украинском экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы активно работаем с немецким бизнесом. И я рад сообщить, что 18 октября было зарегистрировано совместное предприятие Rheinmetall – "Украинская оборонная промышленность", которое создано лидерами оборонных индустрий Германии и Украины", - сказал Шмыгал.

По словам премьера, создание совместного предприятия является знаковым событием, которое выводит сотрудничество между странами на новый уровень, и позволит "строить арсенал нового мира".

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Позже премьер написал в Телеграм-канале, что совместное предприятие ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставляемой партнерами Украине. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

Напоминаем:

29 сентября Федеральное управление картелей Германии разрешило создать совместное предприятие немецким концерном Rheinmetall с АО "УОП".

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ВПК Украина Германия
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