В Украине зарегистрировали совместное предприятие с лидером оборонной индустрии Германии 

В Украине зарегистрировано совместное предприятие немецкого концерна Rheinmetall и АО "Украинская оборонная промышленность".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на шестом немецко-украинском экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы активно работаем с немецким бизнесом. И я рад сообщить, что 18 октября было зарегистрировано совместное предприятие Rheinmetall – "Украинская оборонная промышленность", которое создано лидерами оборонных индустрий Германии и Украины", - сказал Шмыгал.

По словам премьера, создание совместного предприятия является знаковым событием, которое выводит сотрудничество между странами на новый уровень, и позволит "строить арсенал нового мира".

Реклама:

Позже премьер написал в Телеграм-канале, что совместное предприятие ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставляемой партнерами Украине. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

Напоминаем:

29 сентября Федеральное управление картелей Германии разрешило создать совместное предприятие немецким концерном Rheinmetall с АО "УОП".

Реклама: