Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden допустил дефолт по облигациям

cnn

Китайская Country Garden Holdings, один из крупнейших в стране застройщиков, допустила первый дефолт по долларовым облигациям.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, это подчеркивает тяжелое положение на фоне более широкого кризиса долговых обязательств на рынке недвижимости, который потряс Китай.

"Неуплата Country Garden процентов по облигациям в течение льготного периода, который закончился на прошлой неделе, "представляет собой дефолт", - говорится в сообщении держателям облигаций от доверенного лица Citicorp International Ltd., с которым ознакомилось Bloomberg.

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"Это означает, что доверенное лицо должно немедленно объявить о выплате основной суммы долга и процентов, если этого потребуют владельцы не менее 25% основной суммы непогашенных облигаций. Пока нет никаких признаков того, что кредиторы выдвинули такое требование", - объясняет агентство.

Отмечается, что застройщик, который является одним из самых задолженных девелоперов в мире, не выплатил 15,4 млн долл процентов по долларовым облигациям до конца 30-дневного льготного периода после того, как пропустил первоначальный срок выплаты - 17 сентября.

Дефолт стал почти официальным после того, как на прошлой неделе Country Garden заявила Bloomberg News, что не ожидает, что сможет вовремя выполнить все платежные обязательства. Сейчас компания, скорее всего, направляется к одной из крупнейших в истории страны реструктуризаций.

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Представитель Citigroup отказался комментировать сообщение доверенного лица держателям облигаций Country Garden.

Возглавляемая одной из богатейших женщин Китая Ян Хуэйань, компания имеет огромное значение для экономики страны, где на рынок недвижимости вместе со смежными отраслями приходится около 20% ВВП.

Дефолт произошел как раз тогда, когда лидер КНР Си Цзиньпин усилил поддержку роста, выпустив больше суверенных долговых обязательств для финансирования инфраструктуры, увеличив коэффициент дефицита бюджета и даже совершив беспрецедентный визит в центральный банк, пишет Bloomberg.

Последние несколько лет Country Garden была крупнейшим застройщиком страны по объему контрактных продаж, но в 2023 году опустилась на седьмое место.

Несмотря на это, компания реализует более 3000 проектов в небольших городах и имеет около 70 тыс сотрудников. Поэтому крах компании может привести к еще большим последствиям, чем проблемы Evergrande 2021 года, резюмирует агентство.

Напомним:

Ранее крупнейший частный девелопер Китая, Country Garden, предупредил о возможном дефолте по своим международным долгам, что станет значительным ударом по сектору недвижимости страны, который находится в затруднительном положении.

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Экономическая правда