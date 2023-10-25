Автогигант Stellantis покупает долю в китайском производителе электромобилей

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Четвертый в мире автопроизводитель, корпорация Stellantis, приближается к сделке по приобретению около 20% акций китайской компании по производству электромобилей Zhejiang Leapmotor Technologies.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом концерн хочет повысить свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке мира.

По словам собеседников издания, компании согласовывают последние детали сделки, и объявление о ней может быть сделано уже в ближайшие дни.

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В этом году акции Leapmotor выросли примерно на 22% на бирже в Гонконге, в результате чего рыночная стоимость компании составляет 5,4 миллиарда долларов. 20% акций стоили бы более 1 миллиарда долларов, добавляет Bloomberg.

По словам источников, Leapmotor и Stellantis также обсуждают создание совместного предприятия в рамках сделки. Партнерство может позволить Stellantis производить и продавать некоторые автомобили Leapmotor за пределами Китая, а также предоставит ей доступ к деталям и определенным технологиям производителя электромобилей.

Stellantis уже владеет такими брендами, как Chrysler, Fiat, Jeep и Peugeot.

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"Мировые автопроизводители присматриваются к китайскому рынку электромобилей, поскольку они стремятся расширить свое присутствие во второй крупнейшей экономике мира. В июле Volkswagen AG заявил, что планирует инвестировать 700 миллионов долларов в компанию Xpeng Inc. и совместно разрабатывать электромобили в стране", - пишет агентство.

Хотя переговоры Stellantis с Leapmotor продвинулись вперед, они все еще могут затянуться или сорваться, говорят источники. Представитель Leapmotor не сразу ответил на просьбу о комментарии в нерабочее время.

"Мы объявили несколько месяцев назад, что изучаем различные сценарии, чтобы воспользоваться бизнес-возможностями, связанными с динамикой китайских производителей в контексте электрификации мировой автомобильной промышленности", - сказал представитель Stellantis. "Мы не раскрываем подробностей", - добавил он.

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Экономическая правда