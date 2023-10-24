Китайский производитель "мавиков" открестился от слов Шмыгаля о продаже дронов Украине

Китайская компания SZ DJI Technology раскритиковала выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Киевском международном экономическом форуме в начале октября, в ходе которого он заявил, что Украина скупает 60% мирового производства дронов Mavic.

Об этом пишет Defense News со ссылкой на комментарий представителя компании.

"Мы крайне удивлены заявлением украинского премьер-министра, поскольку он не имеет представления о производственных показателях DJI. Заявление не имеет ничего общего с реальностью и полностью вводит в заблуждение относительно участия DJI в использовании своей продукции в Украине", — заявил представитель DJI.

По его словам, все дистрибьюторы и реселлеры DJI периодически подтверждают, что они соблюдают запрет на поставку продукции для военных целей. К этому их обязывает контракт и в противном случае им грозит прекращение деловых связей с компанией.

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"Мы глубоко сожалеем, что наше постоянно повторяющееся публичное осуждение использования нашей продукции в бою не признается различными заинтересованными сторонами", - заявили DJI.

Министерство обороны Украины не ответило на запрос издания о разъяснении относительно того, относятся ли комментарии премьер-министра к программе госзакупок или к неофициальным каналам закупок.

"Союзники Украины организовали кампании, часто в форме частных пожертвований, направленные на то, чтобы дать киевским силам преимущество в возможностях наблюдения и нападения с помощью дронов", - пишет Defense News .

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Одновременно издание указывает на расхождение заявлений китайского производителя с реальным положением дел.

Причем, вопрос вовсе не в том, как дроны оказываются в Украине. Потому, что согласно недавнему отчету New York Times, основанному на официальных данных украинской таможни, в период с января по июнь Киев, по оценкам, получил "миллионы" дронов китайского производства и запасных частей. И в основном дроны поступали из Европы.

Однако и Россия за этот же период получила дронов на сумму не менее 14,5 миллионов долларов. Но в этом случае, как свидетельствуют данные российской таможни, дроны шли напрямую от китайских торговых фирм.

Более того, российские пилоты и операторы дронов обучаются управлению дронами Mavic в учебных центрах на территории России.

Украинская консалтинговая группа по бизнес-аналитике "Мольфар" вычислила один из них - "Пустельга". В нескольких публикациях в социальных сетях "Пустельга" заявляла, что обучение проводится на дронах Mavic.

Напоминаем:

Несмотря на санкции Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.

Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.

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