Китайський гігант нерухомості Evergrande на межі дефолту і тягне за собою інших. Чи варто готуватись до світової кризи?

Китайський девелопер Evergrande володіє 1300 проектами нерухомості в 280 містах Китаю. В компанії працюють 200 тисяч співробітників, а кількість непрямо створених холдингом робочих місць становить 4 мільйони.

Створена у 1996 році Evergrande Group постійно нарощувала обсяги будівництва, не в останню чергу завдяки доступу до кредитних ресурсів та високому попиту мешканців Китаю на житлову нерухомість.

Крім нерухомості, група задіяна в галузях виробництва електромобілів, медичного страхування, інтернет-послуг, споживчих товарів тощо. Компанія навіть володіє 60% акцій футбольного клубу "Гуанчжоу", який ставав багаторазовим чемпіоном Китаю, а у 2016 році навіть визнаний найдорожчим клубом світу.

Економічна експансія Evergrande могла продовжуватись, однак у 2020 році сталася пандемія Covid-19, яка значно уповільнила зростання китайської економіки та сплутала всі карти китайському гіганту нерухомості.

Крым цього, держава запровадила нові регуляції для боротьби із спекуляціями, які значно ускладнили роботу компанії, через шо тепер вона не може впоратись з борговим навантаженням.

Сума фінансових зобов’язань Evergrande сьогодні становить більше 305 млрд доларів. Для розуміння: це сім річних бюджетів України, або сума її трьох державних боргів.

За останній рік агентство Fitch тричі переглядало кредитний рейтинг забудовника і кожного разу в бік пониження. Якщо рік тому рейтинг знаходився на спекулятивному рівні "В+", то на початку вересня цього року він скотився до "СС", що означає важкий фінансовий стан та ймовірність відмови від платежів.

Про масштаб проблем говорить і той факт, що власниками боргових цінних паперів забудовника, зокрема, є 70 тисяч людей, а ще 1,5 мільйона вже внесли аванс за ще незбудовані квартири.

Тож не дивно, що новини про можливий дефолт компанії призвели до протестів під головним офісом компанії. Люди вимагають повернути свої вкладення.

За 2021 рік акції Evergrande подешевшали на 85%. Паніка призвела до ланцюгової реакції, яка потягнула за собою акції страхових компаній, забудовників, банків та інших.

Дефолт Evergrande неминуче призведе до "ефекту доміно" на світових біржах, який вже порівнюють з падінням американського інвестиційного банку Lehman Brothers під час фінансової кризи у 2008 році.

Як банкрутство китайської компанії на світову економіку, чи рятуватиме забудовника влада Китаю, і чому за цією темою варто слідкувати?

Що не так з китайською нерухомістю

З дев’яностих років у Китаї активно відбувається урбанізація. Якщо у 1990 році в містах проживало лише чверть населення, то у 2020 – вже 64%. Саме на початку цього "буму" була заснована компанія Evergrande.

Економічне зростання Китаю багато років підігрівало попит на нерухомість. Люди ставали заможнішими, охоче вкладали гроші у нове житло та впевнено брали для цього кредити.

Стабільне зростання сектору дозволило девелоперам залучати багато інвесторів. Вже у 2006 році Evergrande увійшла до топ-20 забудовників Китаю. Згодом група почала брати гроші під безліч інших проєктів, не пов’язаних з нерухомістю.

Боргове навантаження зростало, однак вітер для Evergrande залишався попутним. Ціни на квартири зростали, а влада "підкачувала" дешевими кредитами галузь, коли це було потрібно. Державні банки всіляко підтримували забудовників, адже сектор нерухомості був важливим джерелом економічного зростання.

Разом з тим за роки урбанізації нерухомість у Китаї перетворилась на один з головних об’єктів для інвестицій, які підігрівали ринок.

"Тутешня влада позбавила населення альтернатив для інвестування в будь-що, крім депозитів та нерухомості. Відсоткові ставки в державних банках низькі або навіть від’ємні, інвестувати за кордон не можна через обмеження на виведення капіталу. Розмістити кошти на фондовому ринку також важко, бо він погано пристосований до маленьких гравців і домогосподарств", – пояснює ЕП експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.

Внаслідок перенасичення ринку ціни на квартири та оренду постійно зростали, що зробило нерухомість майже недоступною для пересічних китайців. Проте темпи будівництва зростали шаленими темпами. Наразі 65 мільйонів квартир у Китаї досі залишаються порожніми.

Витрати на будівництво "міст-привидів" необхідно покривати, тому забудовники вимушені були ще глибше влізати у борги.

Не всі гравці на ринку витримували такі умови. Показовим стало знищення 15 великих недобудованих хмарочосів у столиці провінції Юньнань. Проєкт збанкрутілої девелоперської компанії вартістю 154 мільйона доларів виявився нікому не потрібним.

Недобудовані багатоповерхівки в Куньмін, столиці провінції Юньнань на південному заході Китаю, були підірвані і знесені. Було знесено 15 об'єктів. Це один з найбільших зносів в Китаї. Серпень 2021 джерело: cnsphotos

Політичні зв’язки Evergrande та дії влади змушували інвесторів вірити в успіх компанії та вкладати ще більше грошей. Борги компенсовувались стрімким зростанням. До того моменту, поки продажі нерухомості не почали падати.

В один момент кредити,які допомагали компанії зрости до небачених масштабів, перетворились на великі гирі на ногах забудовника, які він уже не здатний був тягнути.

Ринок тріщить по швах

Зростання цін та велика кількість спекулятивних угод на ринку нерухомості призвели до масового невдоволення громадян. На початку 2021 року влада вирішила втрутитись, розпочавши політику "трьох червоних ліній" для забудовників.

Пекін обмежив доступ девелоперів до кредитування, а покупців житла – до іпотеки, фактично силою змушуючи компанії зменшувати своє боргове навантаження. Це мало б охолодити сектор нерухомості та "збити" ціни на житло.

Штучне охолодження ринку нерухомості наклалось на кризу попиту, яку спричинив Covid-19. Як наслідок – попит на нерухомість значно зменшився. У серпні ціни на житло в Китаї зросли лише на 0,3%, що є найменшим показником за останні півроку.

Більш показовою є криза на вторинному ринку житла. В мегаполісі Шеньчжень – найбільшому ринку житлової нерухомості в Китаї – у липні ціна на квартири впала на 15%.

Кількість угод на вторинному ринку житла в Шеньчжені впала до 10-річного мінімуму та на 77,28% порівняно з минулим роком. В Шанхаї обсяги купівлі житла впали на 40%, а в Пекіні – на 10%.

Цю тенденцію відчула на собі і компанія Evergrande, доходи якої падали влітку і продовжують падати у вересні цього року. За півроку продажі компанії знизились на 26%.

Внаслідок кризової ситуації на ринку нерухомості багато девелоперів опинились у скрутному становищі, адже ринок не зростає, а платити кредиторам і тримачам бондів потрібно. Так само необхідно шукати гроші на закінчення проєктів, за які люди вже внесли свої аванси.

В групі ризику в першу чергу опинилась компанія Evergrande, яка є найбільшим боржником-девелопером у світі із фінансовими зобов’язаннями на 305 мільярдів доларів.

Керівництво компанії попередило, що знаходиться під великим тиском і ризикує не виплатити відсотки за облігаціями через падіння продажів. Щоб розрахуватися, компанія навіть пропонує кредиторам обміняти борг на власні об'єкти нерухомості, із знижкою у 28-52%.

Перша перевірка Evergrande на платоспроможність буде 23-го вересня, коли компанії треба буде погасити 119,5 мільйона доларів за двома випусками облігацій.

Проте, якщо навіть із цим завданням китайський гігант впорається, проблему загалом це не вирішить. У березні-квітні 2022 року компанія має погасити 3,45 мільярда доларів. Рефінансування у нинішніх умовах буде зробити вкрай важко.

Що буде робити влада Китаю?

Це – найбільш цікаве питання. З одного боку партія зацікавлена в оздоровленні сектору нерухомості та продовженні політики обмеженого кредитування, щоб "мильна бульбашка" не продовжувала зростати.

З іншого – банкрутства в галузі, яка генерує 30% китайського ВВП, призведе до паніки в усіх інших секторах та завдасть сильного удару по закредитованому приватному сектору китайської економіки.

Наразі уряд демонструє наміри дистанціюватись від допомоги девелоперам.

У серпні влада запросила представників Evergrande на зустріч та наказала навести лад зі своїми боргами. Водночас Народний банк Китаю закликав кредиторів компанії щомісячно зважувати фінансові ризики, виказавши невпевненість у платоспроможності забудовника.

Показовими стали слова редактора провладного видання Global Times Ху Сіцзиня. Він назвав компанію Evergrande "не такою великою, щоб її рятувати".

Тим не менш, влада має всі потрібні інструменти для того, щоб утримати девелопера від дефолту. За словами експерта Української асоціації китаєзнавців Дмитра Єфремова, йдеться про щонайменше три механізми.

Перший – це позики від підконтрольних державних банків. Через інструменти партійного контролю влада може впливати на видачу кредитів в будь-якому розмірі та на вигідних умовах, і цим самим допомогти компанії розрахуватись з боргами.

Другий – це викуп активів Evergrande державними компаніями. Навіть якщо останнім активи проблемного забудовника не цікаві, влада знайде інструменти "переконання", аби провести такі операції за заздалегідь визначеною ціною.

Отримані в результаті таких угод кошти можуть направити на погашення боргів.

Третій – це пряме субсидування з бюджету. Місцеві органи влади можуть видати компанії надзвичайні позики або викупити частину її облігацій.

"Якщо влада захоче допомогти Evergrande, вони скоріш за все оберуть другий спосіб, бо він продемонструє відстороненість держави від приватного сектору. В короткостроковому періоді такий підхід може виправити загрозливу ситуацію", – сказав ЕП Дмитро Єфремов.

На який з трьох варіантів піде влада Китаю, і чи піде взагалі стане відомо вже скоро. 23 вересня Evergrande повинна виплатити 35,9 млн дол купонного доходу по облігаціям з погашенням у 2025 році.

Чому ж тоді всі говорять про світову кризу?

В понеділок, 20 вересня, на негативних новинах про Evergrande індекс Гонконгської біржі Hang Seng впав на 3,5%. Інвестори почали масово розпродавати акції компаній, пов’язаних з нерухомістю та страхуванням фінансових ризиків.

Найменше пощастило девелоперу Sinic Holdings Group Co, який лише за один день втратив 87% капіталізації. Сама Evergrande обвалилась у вісім разів.

Негативні настрої інвесторів вдарили і по криптовалютах – Bitcoin за добу впав на 7,3%.

На забудовників припадає близько половини всього китайського попиту на метали. Тож проблеми у китайських девелоперів призведуть до падіння цін на сировину. Так, за 20 вересня індекс гірничодобувних індійських компаній просів на 6,8%.

Все це може бути тільки початком, адже в цінні папери Evergrande вклали гроші 171 банк та 121 фінансова компанія.

Дефолт компанії неминуче призведе до відтоку капіталу з сектору нерухомості та кредитної кризи. Це значно сповільнить китайську економіку, яка і без цього переживає кризу попиту, і позначиться на всій світовій торгівлі.

Найпесимістичнішого сценарію 2008 року інвестори поки не очікують, передає Reuters. Однак, зачепити може усіх. Україну в тому числі.

"В економічній площині Україна пов‘язана двома основними каналами з Китаєм: торговельним та інвестиційним. У разі гіпотетичної масштабної кризи в КНР з відтоком капіталу відчутних проблем для України не виникне: обсяг китайських інвестицій у нас дуже малий. А от в торговельних відносинах можна очікувати помітного падіння експорту української залізної руди", – каже Єфремов.

За його словами, коли уражена світова економіка сповільниться, втративши динамізм, який генерується масштабним зовнішнім попитом КНР, це неодмінно відчує і Україна.

Утім наразі поки що зарано говорити про те, чи буде все відбуватись за найгіршим сценарієм.