Один із найбільших забудовників Китаю Country Garden допустив дефолт за облігаціями

cnn

Китайська Country Garden Holdings, один із найбільших у країні забудовників, допустила перший дефолт за доларовими облігаціями.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, це підкреслуює скрутне становище на тлі більш широкої кризи боргових зобов'язань на ринку нерухомості, яка потрясла Китай.

"Несплата Country Garden відсотків за облігаціями протягом пільгового періоду, який закінчився минулого тижня, "являє собою дефолт", - йдеться у повідомленні держателям облігацій від довіреної особи Citicorp International Ltd., з яким ознайомилось Bloomberg.

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"Це означає, що довірена особа повинна негайно оголосити про виплату основної суми боргу та відсотків, якщо цього вимагатимуть власники щонайменше 25% основної суми непогашених облігацій. Наразі немає жодних ознак того, що кредитори висунули таку вимогу", - пояснює агентство.

Зазначається, що забудовник, який є одним з найбільш заборгованих девелоперів у світі, не виплатив 15,4 млн дол відсотків за доларовими облігаціями до кінця 30-денного пільгового періоду після того, як пропустив початковий термін виплати - 17 вересня.

Дефолт став майже офіційним після того, як минулого тижня Country Garden заявила Bloomberg News, що не очікує, що зможе вчасно виконати всі платіжні зобов'язання. Зараз компанія, швидше за все, прямує до однієї з найбільших в історії країни реструктуризацій.

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Представник Citigroup відмовився коментувати повідомлення довіреної особи власникам облігацій Country Garden.

Очолювана однією з найбагатших жінок Китаю Ян Хуейань, компанія має величезне значення для економіки країни, де на ринок нерухомості разом із суміжними галузями припадає близько 20% ВВП.

Дефолт стався якраз тоді, коли лідер КНР Сі Цзіньпін посилив підтримку зростання, випустивши більше суверенних боргових зобов'язань для фінансування інфраструктури, збільшивши коефіцієнт дефіциту бюджету і навіть здійснивши безпрецедентний візит до центрального банку, пише Bloomberg.

Останні кілька років Country Garden була найбільшим забудовником країни за обсягом контрактних продажів, але у 2023 році опустилася на сьоме місце.

Незважаючи на це, компанія реалізує понад 3000 проєктів у невеликих містах і має близько 70 тис співробітників. Тому крах компанії може призвести до ще більших наслідків, ніж проблеми Evergrande 2021 року, резюмує агентство.

Нагадаємо:

Раніше найбільший приватний девелопер Китаю, Country Garden, попередив про можливий дефолт за своїми міжнародними боргами, що стане значним ударом по сектору нерухомості країни, який перебуває в скрутному становищі.

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Економічна правда