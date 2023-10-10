Крупнейший частный девелопер Китая Country Garden оказался на грани дефолта

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Крупнейший частный девелопер Китая, Country Garden, предупредил о возможном дефолте по своим международным долгам, что станет значительным ударом по сектору недвижимости страны, который находится в затруднительном положении.

Об этом пишет Financial Times.

Компания, которая имеет около 200 млрд долл. обязательств и около 10 млрд долл. долларового долга, заявила, что пропустила платеж в размере 470 млн гонконгских долларов (60 млн долл.) по некоторым своим долгам.

Country Garden также ожидает, что "не сможет выполнить все свои платежные обязательства", когда наступит срок их уплаты.

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"Такая неуплата может привести к тому, что кредиторы группы потребуют ускорения выплаты соответствующей задолженности перед ними или принятия мер принудительного взыскания", - заявила компания.

В заявлении также подчеркивается внезапное ухудшение финансового состояния Country Garden, которая до сих пор в этом году выдерживала общесекторальный кризис на рынке недвижимости после дефолта своего конкурента Evergrande в 2021 году.

Потенциальный дефолт также усиливает беспокойство по сектору недвижимости Китая, который обычно обеспечивает более четверти экономической активности страны, но уже два года страдает от задержек в строительстве после волны дефолтов по облигациям застройщиков, а также падения спроса, добавляет FT.

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Country Garden сообщила, что ее продажи за первые девять месяцев года снизились на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и упали в сентябре шестой месяц подряд.

"Поскольку не произошло существенного улучшения продаж недвижимости в масштабах отрасли, группа сталкивается со значительной неопределенностью относительно продажи активов, и ожидается, что ее позиция ликвидности будет оставаться очень жесткой в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - отметили в группе.

В августе Country Garden пропустила выплаты по международным облигациям, что повлекло 30-дневный льготный период, в течение которого она едва избежала дефолта в прошлом месяце. Во вторник компания заявила, что не планирует осуществлять выплаты "в течение соответствующих льготных периодов", один из которых истекает на следующей неделе.

"Судьба Country Garden, который ранее считался более стабильным, чем другие частные застройщики, и имел право на государственную поддержку, окажет давление на китайских чиновников, которые изначально стремились ограничить кредитную нагрузку на застройщиков в 2020 году.

В последние месяцы Пекин увеличил поддержку сектора недвижимости и снизил ставки, а отдельные города также смягчили политику, направленную на сдерживание перегрева цен. Однако перспективы отрасли омрачает неопределенность относительно нерешенных дефолтов", - добавляет издание.

План реструктуризации долгов Evergrande, девелопера с самой большой задолженностью в мире, который впервые пропустил выплаты по своим международным долгам два года назад, был сорван в конце сентября после того, как компания сослалась на неопределенное "расследование" и указала на регуляторные ограничения на выпуск новых облигаций.

В понедельник советники международных держателей облигаций, владеющих около 6 млрд долл, выступили против девелопера, заявив, что их "оставили в неведении" после внезапной отмены плана.

Группа держателей облигаций заявила, что нынешний "базовый сценарий" заключается в том, что компания будет ликвидирована на слушаниях о ликвидации в Гонконге в конце месяца.

Sunac, еще один бывший крупный частный девелопер в Китае, в этом месяце получил одобрение гонконгского суда на собственный план реструктуризации стоимостью 10 млрд долл. Проблемы Country Garden также усилили опасения, что кризис перекинется на другие секторы.

В отдельном заявлении для Financial Times компания Country Garden заявила, что надеется "комплексно решить текущие долговые риски компании за рубежом". В сентябре компания сообщила о 7 млрд долл убытков в первом полугодии.

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Напоминаем:

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.

Китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием по ее флагманскому подразделению Hengda Real Estate Group, он не смог выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.

Экономическая правда