"Укрзализныця" запустила новый международный поезд Коломыя - Варшава

МІНВІДНОВЛЕННЯ

АО "Укрзализныця" запустила новое железнодорожное сообщение между Коломыей и Варшавой через пункт пропуска Рава-Русская.

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что новый маршрут как и другие в Польшу, курсирует с пересадкой - из-за разницы между украинскими и европейскими путями:

по прибытии на станцию Рава-Русская пассажиры будут удобно пересаживаться с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на европейский (1435 мм). Так же на обратном пути;

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поезд в Раве-Русской всегда будет ждать поезд из Львова или Варшавы, поэтому пассажиры могут не волноваться о том, чтобы опоздать на пересадку.

"Время в пути составляет около 9 часов. Оба поезда имеют сидячие места первого и второго класса. На украинской части пути внутри вагонов работает бесплатный для пассажиров бесперебойный Wi-Fi от Starlink", - говорится в сообщении.

Стоимость поездки от Львова до Варшавы составляет от 1188 грн в зависимости от класса места. Поезд также будет проезжать Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Билеты на маршрут уже доступны для приобретения.

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Добавляется, что проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

Напомним:

Польский железнодорожный оператор SKPL ведет переговоры с "Укрзализныцей" об открытии маршрутов Сянок - Хыров и Перемышль - Хыров.