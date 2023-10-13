Польша предложила "Укрзализныце" два новых железнодорожных маршрута: инфраструктура уже готова

Польский железнодорожный оператор SKPL ведет переговоры с "Укрзализныцей" об открытии маршрутов Сянок – Хыров и Перемышль – Хыров.

Об этом рассказал директор SKPL Томаш Страпагель в интервью Центру транспортных стратегий.

"Переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Мы считаем, что в Хыров нужно запускать два поезда: один из Сянока, другой – из Перемышля. Мы подали соответствующее заявление в администрацию Подкарпатского воеводства и Укрзалізницю", — рассказал Страпагель.

Когда именно могут быть открыты рейсы в Хыров, Страпагель не прогнозирует.

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"Однако хочу подчеркнуть, что инфраструктура для этого уже готова, ведь пути к Хырову по обоим направлениям уже отремонтированы", — сказал он.

Напоминаем:

В феврале 2023 года Министерство инфраструктуры сообщило о ремонте 70 км колеи возле границы с Польшей на участках госграница – Старжава – Хыров – Нижанковичи – госграница (линия 102) и Хыров – Самбор.

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Линия 102 может стать самым быстрым маршрутом между несколькими уездами польского Подкарпатского воеводства, который позволит Украине получить два дополнительных перехода с Польшей.

В августе Укрзалізниця и польский перевозчик PKP подписали соглашение о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между странами.

15 октября начинает работать самый короткий железнодорожный маршрут между Варшавой и Львовом.

Перевозки между Варшавой и Рава-Русской будет выполнять польский железнодорожный оператор SKPL. За продажу билетов на данном маршруте будет отвечать "Укрзализныця".