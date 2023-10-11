"Укрзализныця" провела тестовый интермодальный рейс Киев - Будапешт

АО "Укрзализныця" совместно с австрийскими и немецкими партнерами провела тестовый интермодальный рейс по перевозке автомобильных полуприцепов по маршруту Киев - Будапешт.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что "Укрзализныця", австрийская железнодорожная компания Rail Cargo Austria и немецкий вагонный оператор VTG в рамках действия меморандума между компаниями, подписанного в сентябре 2023 года, успешно провели тестовый интермодальный рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев - Будапешт.

Так, пилотная контрейлерная отправка загруженных автомобильных полуприцепов со станции Киев-Лиски. Погрузка и все необходимые операции осуществлены на Киевском и Чопском контейнерных терминалах.

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Перевозка была выполнена в контрейлерных платформах "Укрзализныця" с перегрузкой по станции Чоп в контрейлерную платформу стандарта евроколеи, предоставленную немецким оператором VTG. Тяговый подвижной состав после перегрузки был предоставлен Rail Cargo Austria.

По словам директора по коммерческой работе и логистике УЗ Тимофея Мураховского, контрейлерная технология позволит расширить круг клиентов железной дороги и переключить груз с автомобильного транспорта на железнодорожный.

Добавляются, что на следующей неделе в рамках сотрудничества с Литовской железной дорогой (LTG) планируется тестовая перевозка по маршруту Каунас - Киев - Каунас.

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Напомним:

Частная компания перевела "Укрзализныце" 20 млн грн как часть убытков, причиненных ею в течение 2016-2020 годов - речь идет о махинациях с закупками газа для "Укрзализныци", которые в июне этого года разоблачили НАБУ и САП.