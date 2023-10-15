"Укрзалізниця" запустила новий міжнародний потяг Коломия – Варшава

Мінвідновлення

АТ "Укрзалізниця" запустила нове залізничне сполучення між Коломиєю та Варшавою через пункт пропуску Рава-Руська.

Про це повідомляє пресслужба ​​міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що новий маршрут як і інші до Польщі, курсує з пересадкою – через різницю між українськими та європейськими коліями:

по прибутті на станцію Рава-Руська пасажири зручно пересідатимуть з потяга української ширини колії (1520 мм) на європейський (1435 мм). Так само на шляху назад;

потяг у Раві-Руській завжди чекатиме на потяг зі Львова чи Варшави, тож пасажири можуть не хвилюватися про те, аби запізнитися на пересадку.

"Час в дорозі становить близько 9 годин. Обидва поїзди мають сидячі місця першого та другого класу. На українській частині шляху всередині вагонів працює безкоштовний для пасажирів безперебійний Wi-Fi від Starlink", – йдеться в повідомленні.

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Вартість поїздки від Львова до Варшави становить від 1188 грн в залежності від класу місця. Потяг також проїжджатиме Івано-Франківськ, Львів та Люблін. Квитки на маршрут вже доступні для придбання.

Додається, що проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

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Польський залізничний оператор SKPL веде переговори з "Укрзалізницею" про відкриття маршрутів Сянок - Хирів і Перемишль - Хирів.