Польща запропонувала "Укрзалізниці" два нові залізничні маршрути: інфраструктура вже готова
Польський залізничний оператор SKPL веде переговори з "Укрзалізницею" про відкриття маршрутів Сянок - Хирів і Перемишль - Хирів.
Про це розповів директор SKPL Томаш Страпагель в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.
"Переговори з цього питання ще тривають. Ми вважаємо, що до Хирова потрібно запускати два потяги: один зі Сянока, інший - з Перемишля. Ми подали відповідну заяву до адміністрації Підкарпатського воєводства та Укрзалізниці", - розповів Страпагель.
Коли саме можуть бути відкриті рейси до Хирова, Страпагель не прогнозує.
"Однак хочу наголосити, що інфраструктура для цього вже готова, адже шляхи до Хирова в обох напрямках уже відремонтовано", - сказав він.
Нагадуємо:
У лютому 2023 року Міністерство інфраструктури повідомило про ремонт 70 км колії біля кордону з Польщею на ділянках держкордон - Старжава - Хирів - Нижанковичі - держкордон (лінія 102) і Хирів - Самбір.
Лінія 102 може стати найшвидшим маршрутом між кількома повітами польського Підкарпатського воєводства, який дасть змогу Україні отримати два додаткові переходи з Польщею.
У серпні Укрзалізниця та польський перевізник PKP підписали угоду про спільну роботу з розвитку пасажирських і вантажних залізничних перевезень між країнами.
15 жовтня починає працювати найкоротший залізничний маршрут між Варшавою та Львовом.
Перевезення між Варшавою і Рава-Руською виконуватиме польський залізничний оператор SKPL. За продаж квитків на цьому маршруті відповідатиме "Укрзалізниця".