Укрзализныця сообщила о сходе с рельсов грузовых вагонов

УЗ

В ночь на 13 октября на перегоне Бердичев – Козятин сошли с рельсов грузовые вагоны, движение поездов по участку уже возобновили.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Компания предупреждала о задержке ряда пассажирских поездов, проходящих через участок железной дороги.

В частности, поезд международного сообщения 23 Киев – Хелм сменил маршрут через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа.

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"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин - Бердичев, движение пассажирских поездов возобновлено по стандартному маршруту", - сообщили в УЗ утром.

Напоминаем:

Укрзализныця с 15 октября запускает новый международный поезд в Варшаву, а также железнодорожный пункт пропуска, закрытый почти два десятилетия назад.

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