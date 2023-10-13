Укрзализныця сообщила о сходе с рельсов грузовых вагонов
Пятница, 13 октября 2023, 09:41 -
В ночь на 13 октября на перегоне Бердичев – Козятин сошли с рельсов грузовые вагоны, движение поездов по участку уже возобновили.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Компания предупреждала о задержке ряда пассажирских поездов, проходящих через участок железной дороги.
В частности, поезд международного сообщения 23 Киев – Хелм сменил маршрут через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа.
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"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин - Бердичев, движение пассажирских поездов возобновлено по стандартному маршруту", - сообщили в УЗ утром.
Напоминаем:
Укрзализныця с 15 октября запускает новый международный поезд в Варшаву, а также железнодорожный пункт пропуска, закрытый почти два десятилетия назад.
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