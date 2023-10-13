ХАМАС собирал пожертвования через соцсети в криптовалюте - CNN

Иран стал одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАС, предоставив боевикам важнейшие ресурсы, необходимые для совершения террористических актов, однако следователи в США обнаружили другой источник дохода: онлайн-доноры, предлагающие поддержку в криптовалюте.

Источник: CNN

Детали: еще до того, как ХАМАС напал на Израиль, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование по использованию боевиками криптовалюты через лиц, которые отмывали деньги.

Юристы Министерства юстиции США обнародовали подробности своего дела об отмывании денег - это связано с криптовалютными счетами, связанными с ХАМАС, которые правительство США конфисковало три года назад. В судебном представлении в мае указано, что дело "продолжается".

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Отдельно криптовалютные адреса, которые Израиль конфисковал за вероятные связи с ХАМАС и другой палестинской боевой группировкой, по словам частных аналитиков, стоят десятки миллионов долларов.

Использование цифровой валюты является лишь одним из многих способов, которыми ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций.

Они использовали Facebook и X (Twitter), чтобы публиковать адреса своих крипто-кошельков и сообщать людям, как делать пожертвования.

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Предыстория:

Во вторник израильская полиция заявила о блокировке криптовалютных счетов, которые использовались для сбора пожертвований для палестинской боевой группировки ХАМАС в социальных сетях.

10 октября представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.

12 октября в администрации президента Джо Байдена заявили, что США не видит признаков российского участия в атаке ХАМАС на Израиль.

Украинская правда