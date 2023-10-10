Израиль заявил о блокировке криптосчетов для сбора пожертвований для ХАМАС

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Израильская полиция заявила о блокировке криптовалютных счетов, которые использовались для сбора пожертвований для палестинской боевой группировки ХАМАС в социальных сетях.

Об этом пишет Reuters.

"С началом войны террористическая организация ХАМАС инициировала кампанию по сбору средств в социальных сетях, призывая общественность вносить криптовалюту на свои счета", - говорится в заявлении полиции.

"Киберподразделение полиции и Министерство обороны немедленно приняли меры для выявления и замораживания этих счетов с помощью криптовалютной биржи Binance с целью перенаправления средств в государственную казну", - говорится в сообщении ведомства.

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В заявлении не содержится никаких подробностей о том, сколько счетов было заморожено, а также о стоимости изъятой криптовалюты.

"В течение последних нескольких дней наша команда работала круглосуточно, чтобы поддержать усилия по борьбе с финансированием терроризма", - сказал представитель Binance, добавив, что биржа "активно сотрудничает" с мировыми правоохранительными органами и регуляторами.

В течение многих лет ХАМАС использовал криптовалюту как метод сбора средств, но в апреле заявил, что прекратит получать средства через биткоин, ссылаясь на рост "враждебной" активности против доноров.

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В мае Reuters писало, что с 2021 года Израиль заморозил около 190 криптовалютных счетов в Binance, в том числе два, которые были связаны с ИГИЛ, и десятки, которые принадлежали палестинским фирмам, связанным с ХАМАС.

Экономическая правда