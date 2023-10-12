Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит полет в субботу

Авиакомпания El Al Israel Airlines выполнит полеты в субботу, в еврейский шабат впервые за 41 год, чтобы вернуть призванных на срочную военную службу резервистов, оказавшихся за рубежом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что национальная авиакомпания Израиля заявила о готовности выполнить рейсы в эту субботу из США и Азии, чтобы помочь вернуть резервистов израильской армии, чье присутствие в стране является жизненно важным во время войны с террористической группировкой ХАМАС.

Так, военнослужащие резерва, находящиеся за рубежом, в субботу бесплатно полетят обратно двумя самолетами Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Расходы на полеты будут покрывать El Al и крупные финансовые учреждения США.

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В авиакомпании объяснили, что нарушение ее политики отказа от полетов в еврейский шабаш получило галахическое одобрение, поскольку спасательные полеты считаются частью того, что на иврите называется "пикуах нефеш" - еврейского правового принципа, согласно которому спасение жизни почти имеет преимущество.

Напомним:

Из-за беспрецедентной атаки террористов ХАМАС против Израиля ряд авиакомпаний в субботу отменили свои рейсы в Тель-Авив.

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