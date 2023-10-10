Война в Израиле стала испытанием для соцсети Маска, которое она провалила - Bloomberg
В результате нападения ХАМАСа в Израиле в соцсети X (Twitter) появилось большое количество дезинформации и путаницы. Это показало, что изменения политики, внесенные Маском, сделали ее ненадежной во время кризиса.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что после того, как боевики ХАМАСа вторглись в Израиль, в социальной сети появились непроверенные фото и видео ракетных авиаударов, разрушения зданий.
Во многих постах использовались старые изображения вооруженного конфликта, выдавая их за новые, и продвигали их анонимные аккаунты, которые имели синие галочки.
До покупки Маском Twitter, синяя галочка означала, что аккаунту можно доверять, поскольку он верифицированное лицо, медиа или бизнес. Однако теперь галочку можно просто купить за подписку. В результате количество аккаунтов с ней, распространяющих дезинформацию, возросло.
По словам исследователя изучавшего вирусные ложные сообщения в социальных сетях Майка Ротшильда, новость о нападении на Израиль была "первым настоящим испытанием для X Маска, и она впечатляюще провалилась".
Более того, сам Маск рекомендовал пользователям следить за аккаунтами, известными за распространение ложной или вводящей в заблуждение информации, в воскресном посте, который впоследствии был удален.
Напомним:
Правительство Индии обратилось к социальным сетям X (Twitter), YouTube и Telegram с просьбой убедиться, что на их платформах нет материалов о сексуальном насилии над детьми.