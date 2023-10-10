Война в Израиле стала испытанием для соцсети Маска, которое она провалила - Bloomberg

В результате нападения ХАМАСа в Израиле в соцсети X (Twitter) появилось большое количество дезинформации и путаницы. Это показало, что изменения политики, внесенные Маском, сделали ее ненадежной во время кризиса.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что после того, как боевики ХАМАСа вторглись в Израиль, в социальной сети появились непроверенные фото и видео ракетных авиаударов, разрушения зданий.

Во многих постах использовались старые изображения вооруженного конфликта, выдавая их за новые, и продвигали их анонимные аккаунты, которые имели синие галочки.

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До покупки Маском Twitter, синяя галочка означала, что аккаунту можно доверять, поскольку он верифицированное лицо, медиа или бизнес. Однако теперь галочку можно просто купить за подписку. В результате количество аккаунтов с ней, распространяющих дезинформацию, возросло.

По словам исследователя изучавшего вирусные ложные сообщения в социальных сетях Майка Ротшильда, новость о нападении на Израиль была "первым настоящим испытанием для X Маска, и она впечатляюще провалилась".

Более того, сам Маск рекомендовал пользователям следить за аккаунтами, известными за распространение ложной или вводящей в заблуждение информации, в воскресном посте, который впоследствии был удален.

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Напомним:

Правительство Индии обратилось к социальным сетям X (Twitter), YouTube и Telegram с просьбой убедиться, что на их платформах нет материалов о сексуальном насилии над детьми.