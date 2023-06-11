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Германия отклонила требование Intel об увеличении субсидии для завода по производству микросхем - FT

Воскресенье, 11 июня 2023, 13:09 - Игорь Пилипив

Правительство Германии отказало компании Intel в увеличении субсидий для завода по производству микросхем стоимостью 17 млрд евро.

Об этом сообщает Financial Times.

"Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказывает компании Intel в увеличении субсидий для завода по производству микросхем стоимостью 17 млрд евро (18 млрд долларов), заявив, что страна не может себе этого позволить", говорится в сообщении. 

По его словам, Германия сейчас пытается оптимизировать собственный бюджет, а не расширять его.

Компания должна была получить 6,8 млрд евро государственной поддержки для своего завода в Германии. Однако из-за повышения цен на энергоносители и строительство она теперь требует около 10 млрд евро.

Intel выбрала центральный немецкий город Магдебург для нового комплекса по производству микросхем в рамках инвестиционной программы стоимостью 88 млрд долларов по всей Европе, которая включает в себя расширение завода в Ирландии, упаковочной и сборочной площадки в Италии и создание проектно-исследовательского центра во Франции.

Напомним:

Корпорация Intel отказалась от своей первоначальной цели открыть фабрику микросхем в восточном немецком городе Магдебург в первой половине 2023 года, поскольку требует больше государственных субсидий.

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