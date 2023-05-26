Nvidia в шаге от капитализации в $1 триллион: акции взлетели на 24% за один день

Акции американской компании Nvidia выросли в четверг на 24% и повысил ее рыночную стоимость до 939 млрд долл - вскоре компания может присоединиться к "клубу" из пяти компаний стоимостью в более 1 трлн долл.

Об этом сообщает Financial Times.

Таким образом компания может стать первым производителем микросхем, который будет оценен в более 1 трлн долл на фоне стремительного спроса на процессоры Nvidia для развития искусственного интеллекта.

Рост акций на 24% произошел после того, как компания опубликовала свой прогноз продаж на следующий квартал в 11 млрд долл - более чем на 50% выше предыдущих оценок Уолл-стрит. Рыночная капитализация Nvidia выросла на 184 млрд долл, что превышает совокупную стоимость компаний Intel и Qualcomm и является крупнейшим однодневным приростом для американских акций за всю историю.

С капитализацией в 939 млрд долл, Nvidia может вскоре присоединиться к Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Saudi Aramco в элитной группе компаний, стоимость которых превышает 1 трлн долл.

Nvidia заявляет о том, что она является единственной компанией, чьи технологии способны удовлетворить спрос со стороны всей индустрии на создание генеративного искусственного интеллекта. Группа указала на "экспоненциальный рост" спроса на вычислительные мощности со стороны облачных и интернет-компаний, а также автомобильной, финансовой, медицинской и телекоммуникационной отраслей.

Продукты, включая самый мощный процессор Nvidia H100, стали очень востребованными не только со стороны крупных технологических компаний, но и со стороны новой волны стартапов в сфере искусственного интеллекта, в частности OpenAI и Anthropic, которые за последние месяцы привлекли миллиарды долларов венчурного финансирования.

С начала года акции Nvidia удвоились, поскольку опасения относительно замедления расходов на облачные технологии в период пост-пандемии уступили место бешеному энтузиазму относительно нового поколения ИИ.

AMD, которая, как и Nvidia, производит специализированные чипы, лучше всего подходящие для обучения ИИ на больших массивах данных, также подскочила на 11%.