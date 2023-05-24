Самый богатый человек мира Арно потерял $11 миллиардов за день после падения акций LVMH

Французский миллиардер Бернар Арно - самый богатый человек мира - потерял 11,2 млрд долл за один день после обвала акций его конгломерата LVMH из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

Об этом пишет Bloomberg.

"Состояние владельца конгломерата LVMH, в который, среди прочего, входят бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior, росло в течение большей части 2023 года, когда цены на акции европейских компаний в сфере предметов роскоши стремительно росли.

Во вторник акции LVMH упали на 5% в Париже - больше всего за последний год - на фоне более широкого падения, которое "стерло" около 30 миллиардов долларов из европейского сектора роскоши", - пишет агентство.

Даже с учетом потерь состояние французского миллиардера все еще составляет 191,6 млрд долларов, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

По данным издания, в этом году Арно добавил к своему состоянию 29,5 млрд долл.

При этом разрыв между состоянием Арно и гендиректора Tesla Илона Маска, второго богатейшего человека в мире, сократился до 11,4 млрд долл.

Обвал акций LVMH во вторник произошел после их длительного роста в течение года (на 23%).

Аналитики Deutsche Bank AG Мэтт Гарланд и Адам Кокран в своей записке отметили, что ожидают, что инвесторы станут более избирательными в отношении европейских акций компаний-продавцов предметов роскоши, а замедление роста в США вызывает беспокойство.

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Экономическая правда