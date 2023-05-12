Президент объявил о новых пакетах санкций: в списки попали сотни компаний и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых пакетах санкций, продолжающих курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности. В санкционные списки включили 493 юридических и 208 физических лиц.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

"Сегодня у нас - санкционный день. Утверждены пять санкционных пакетов, которые мы очень тщательно готовили на этих неделях в СНБО, Кабинете Министров, Офисе, в наших специальных службах", - сказал он.

Кроме санкций, введенных в отношении лиц, помогавших РФ осуществлять контроль над металлургическим комбинатом "Запорожсталь", указами президента было введено в действие решение СНБО о санкциях против российской военной промышленности.

"Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически продуцирует эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов, - чтобы все они были раздавлены миром", - заявил Зеленский.

Согласно указу №276\1023, санкции наложены на 293 предприятия. Среди них, машиностроительные предприятия Беларуси, российские предприятия легкой промышленности, в том числе ряд швейных и обувных фабрик, приборостроительные заводы и компании в области электроники. В списке подсанкционных - также 32 физических лица.

Указом №277\1023 введены санкции на 176 физических и 200 юридических лиц.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении 41 человека, посредством которых Россия сохраняла контроль над металлургическим комбинатом Запорожсталь.

Экономическая правда