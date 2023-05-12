Зеленский ввел в действие санкции в отношении лиц, помогавших России контролировать "Запорожсталь"

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций на 41 человек, с помощью которых Россия сохраняла контроль над металургическим комбинатом Запорожсталь.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Своим указом президент ввел в действие решение СНБО.

Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписавших соответствующие указы.

Первый санкционный пакет – в отношении Запорожстали. Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек – 13 физических и 28 юридических, – с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", - написал он.

Президент добавил, что в настоящее время власти запускают процедуру конфискации российской доли, которая в дальнейшем будет работать для Украины и украинцев.

Согласно указу, опубликованному на сайте Офиса президента, под санкции, среди прочих, попали три акционера Запорожстали: Global Steel Investments, Киев Секюритиз Груп, Мидланд Кэпитал Менеджмент и государственная российская корпорация ВЕБ.РФ.

Напоминаем:

В апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 254 юридических лиц, среди которых "Яндекс", "Компания ВК" и "Рамблер", а также другие российские IT-компании и предприниматели.