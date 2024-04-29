Летом потребление электроэнергии в Украине может вырасти на 20-30%: критично ли это

Летом потребление электроэнергии в Украине возможно вырастет на 20-30%, но оно будет покрываться производством электричества из возобновляемых источников, в частности солнечных электростанций.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфир телемарафона, пишет "РБК-Украина".

"Летом есть определенный рост объемов потребления электроэнергии. Возможно, это будет рост на 20-30%. Но ожидаем, что в целом эти дневные пики будут покрываться приростом производства электроэнергии на возобновляемых источниках, в первую очередь это солнечные электростанции", — сказал он.

По его словам, рост производства на солнечных электростанциях происходит уже сейчас.

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"Поэтому какой-то критической ситуации мы не ожидаем. Да, вопрос экономного потребления будет оставаться актуальным", — сообщил Слободян и призвал к экономии в вечерние часы.

Напомним:

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.

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