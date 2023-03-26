OneWeb запустила последние 36 спутников для внедрения глобального интернета

Компания OneWeb запустила последние 36 спутников из своего первоначального "созвездия" из 616 спутников, что позволит конкуренту Starlink Илона Маска предложить глобальное широкополосное покрытие уже в этом году.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам генерального директора компании Нила Мастерсона, сейчас OneWeb имеет достаточно скоростных космических аппаратов на орбите, чтобы в мае предложить широкополосный доступ для бизнеса и правительственных клиентов в 48 штатах США, а к концу 2023 года - глобальное покрытие.

Запуск является важной вехой в новой космической гонке, которая имеет целью опоясать Землю тысячами низколетящих космических аппаратов для широкополосной связи.

OneWeb подала заявление о банкротстве в марте 2020 года после того, как была закрыта для кредитных рынков из-за экономических потрясений, вызванных Covid-19, и была спасена правительством Великобритании и группой Bharti Group индийского телекоммуникационного магната Сунила Миттала. С тех пор он привлек инвестиции от SoftBank Group Corp. южнокорейского конгломерата Hanwha Systems Co. и американской фирмы Hughes Satellite Systems Corp.

Напомним:

Ракета компании SpaceX Falcon 9 доставила 40 спутников коммуникационной компании OneWeb.