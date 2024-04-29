Строительство 14 жилых комплексов на территории НАУ отменено

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) аннулировала разрешение на строительство 14 жилых комплексов на территории Национального авиационного университета (НАУ).

Об этом сообщила и.о. ректора НАУ Ксения Семенова.

"Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины аннулировала разрешение на выполнение строительных работ на территории Национального авиационного университета по моему заявлению", — заявила она.

Разрешение в 2021 выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция в последний день своего существования. В октябре 2021 ГИАМ зафиксировала многочисленные нарушения в этом разрешении.

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"Этот проект противоречил строительным нормам и, самое главное, никакой выгоды для государства и университета, никакой социальной инфраструктуры там не значилось", — продолжила и.о. ректора НАУ.

19 июля 2022 года суд принял к рассмотрению исковое заявление ГИАМ о признании противоправными и отмене градостроительных условий от 29.04.2014, которые предшествовали выдаче разрешения на строительство новых 14 жилых комплексов на территории НАУ. Дело еще не передали в КОАС после ликвидации ОАСКа.

Экономическая правда.

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