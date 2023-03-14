В Казахстане арестовали имущество российского оператора космодрома Байконур

В Казахстане арестовали имущество главного оператора российских космодромов - Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Об этом 7 марта сообщило местное издание KZ24, а через неделю, 14 марта, информацию подтвердил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

По словам министра, по решению суда Международного финансового центра "Астана" с российского ЦЭНКИ взыщут более 13 млрд 684,5 млн тенге (около 30 млн долл) в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек".

Министр добавил, что имущество компании арестовано, руководство ЦЭНКИ находится в Казахстане, с ним ведутся переговоры.

"Были определенные судебные процессы. Это два предприятия. С одной стороны - АО "СП Байтерек", а с другой стороны - АО "ЦЕНКИ". У них были судебные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определенное решение вынесло.

В итоге судебный исполнитель выполняет действия, которые он обязан делать по закону РК. Это не касается имущества всего комплекса Байконур, это касается ЦЭНКИ, его имущества на территории РК", - пояснил Мусин.

По данным СМИ, судебный процесс связан с невыполнением условий контракта на разработку эскизного проекта комплекса "Байтерек", который российское предприятие получило от СП. В рамках контракта предприятие "Роскосмоса" должно было, в частности, провести оценку воздействия на окружающую среду, но не сделало этого.

В результате "Байтерек" обратилась в суд с требованием взыскать с ЦЭНКИ ее фактическую стоимость.

Отмечается, что суд удовлетворил иск еще в ноябре 2022 года, уведомление о деле ЦЕНКИ получило в январе 2023-го.

"Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали", - пишет издание.

Так, по данным KZ24, ЦЭНКИ запретили выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию Казахстана.

Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" создали в 2005 году для совместной программы освоения космоса.

Экономическая правда