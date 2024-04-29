Развертывание зарядных станций в ЕС в 8 раз отстает от потребностей

С 2017 по 2023 год продажи электромобилей в Европейском Союзе росли втрое быстрее, чем установка зарядных станций.

Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В 2023 году в ЕС было установлено более 150 тыс общественных зарядных станций (в среднем менее 3 тыс в неделю), общее количество которых превысило 630 тыс. Впрочем, по планам Европейской комиссии, к 2030 году в ЕС должно быть установлено 3,5 млн зарядных станций.

инфографика: ACEA

Достижение этой цели будет означать открытие около 410 тыс общественных зарядных точек в год или почти 8 тыс в неделю. Однако, по оценкам ACEA, к 2030 году понадобится 8,8 млн зарядных устройств.

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Чтобы достичь этого, нужно устанавливать 1,2 млн зарядных устройств в год или более 22 тыс в неделю.

"Комиссия недооценивает количество транспортных средств на дорогах ЕС, которым понадобится зарядное устройство до 2030 года: их оценка составляет 30 млн ед, против 65 млн авто по расчетам ACEA", – говорится в отчете.

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Напомним:

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