Маск добивался одобрения автопилота в своих авто во время встречи с чиновниками в Китае

Getty Images

Илон Маск во время поездки в Пекин, которая завершилась в понедельник, настаивал на одобрении Китаем внедрения Tesla полного автопилота в своих авто, что может повысить доходы компании в то время.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Tesla Илон Маск прибыл в китайскую столицу в воскресенье, где, как ожидается, обсудит внедрение программного обеспечения для полного самостоятельного вождения (FSD) и разрешение на передачу данных о вождении за границу, по словам человека, знакомого с этим вопросом.

На китайском рынке Tesla находится под давлением конкурентов.

Реклама:

Среди его поездки была встреча с премьер-министром Китая Ли Цяном, который похвалил разработку Tesla в Китае, как успешный пример американо-китайского экономического и торгового сотрудничества, хотя государственные СМИ не сообщили, обсуждали ли они FSD.

С 2021 года китайские регуляторы требуют от Tesla хранить все данные, собранные ее китайским автопарком, в Шанхае, из-за чего компания не может передавать их обратно в Соединенные Штаты.

По словам собеседника Reuters, Маск стремится получить разрешение на передачу данных, собранных в стране, за границу для обучения алгоритмов своих технологий полного автопилота.

Реклама:

Неизвестно, какие еще одобрения регуляторных органов Китая должна будет получить Tesla, прежде чем она сделает FSD полностью доступной в Китае.

Напомним:

В воскресенье 28 апреля основатель Tesla Илон Маск неожиданно прибыл в Пекин, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками страны внедрение технологии полного автопилота в своих автомобилях Tesla.