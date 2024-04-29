По разным причинам есть новые обесточивания в 7 областях - "Укрэнерго"
Из-за боевых действий и технических причин есть новые обесточивания в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Черниговской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, непогода оставила без электроснабжения 1 населенный пункт в Днепропетровской области. Продолжаются ремонтные работы. По другим причинам на утро обесточены 406 населенных пунктов.
Также, в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 204 тысячи бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.
Напомним:
В Николаевской области днем 28 апреля российский дрон-камикадзе типа FPV повредил промышленное предприятие.