По разным причинам есть новые обесточивания в 7 областях - "Укрэнерго"

Из-за боевых действий и технических причин есть новые обесточивания в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Черниговской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, непогода оставила без электроснабжения 1 населенный пункт в Днепропетровской области. Продолжаются ремонтные работы. По другим причинам на утро обесточены 406 населенных пунктов.

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Также, в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 204 тысячи бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Напомним:

В Николаевской области днем 28 апреля российский дрон-камикадзе типа FPV повредил промышленное предприятие.

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