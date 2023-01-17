Население Китая сократилось впервые с 60-х годов  

Население Китая на конец прошлого года достигало 1,41 млрд человек, что на 850 тысяч меньше, чем годом ранее - это первое падение с 1961 года, последнего года Великого голода при бывшем лидере Мао Цзэдуне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального статистического бюро.

В 2022 году родилось около 9,56 миллиона детей по сравнению с 10,62 миллиона годом ранее, что является самым низким уровнем по крайней мере с 1950 года, несмотря на попытки правительства поощрять рождение большего количества детей.

Всего умерло 10,41 миллиона человек, что немного больше, чем 10 миллионов, зафиксированных в последние годы. Китай испытал всплеск смертности от Covid, начиная с прошлого месяца, после того, как в начале декабря резко отказался от политики нулевой толерантности к вирусу.

В этом году, вероятно, будет больше смертей, связанных с Covid, поскольку летальные случаи обычно отстают от инфицирования на несколько недель, а инфекция в дальнейшем распространяется по всей стране. Эта вспышка может привести к дальнейшему увеличению количества смертей в этом году.

Главной причиной сокращения численности населения, по словам главы Национального статистического бюро Кан И, стало уменьшение количества новорожденных. По его словам, такое падение, хотя и является началом новой тенденции, "не является чем-то, что вызывает чрезмерное беспокойство". Предложение рабочей силы в стране все еще превышает спрос, добавил он.

"В ближайшие годы численность населения, вероятнее всего, будет снижаться", - сказал Чжан Чживэй, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management. "Это очень важно, поскольку имеет последствия для потенциального роста и внутреннего спроса".

Сокращение населения произошло гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, и может стать тормозом для экономического роста. Из-за спада китайской экономике может быть трудно обогнать США по размеру, и страна может потерять статус самой густонаселенной страны мира в пользу Индии уже в этом году.

Данные, опубликованные Национальным статистическим бюро, свидетельствуют о том, что 62% населения были трудоспособного возраста, к которому Китай относит людей в возрасте от 16 до 59 лет, по сравнению с около 70% десять лет назад.





