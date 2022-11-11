В 3 квартале транспортное страховое бюро выплатило пострадавшим в ДТП почти 70 миллионов

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 3 квартале 2022 года осуществило 1,4 тыс шт. выплат из Фонда защиты потерпевших Бюро на общую сумму 68,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат уменьшилось на 16,4%, сумма выплат при этом выросла на 12,8%.

Отмечается, что наибольшее количество выплат было сделано за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), - 0,92 тыс. выплат на сумму 45,8 млн грн.

При этом количество выплат по этой статье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось почти неизменным (+0,2%), а сумма выплат выросла на 14,5%. Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве выплат составляет около 70% как по количеству, так и по сумме.

Также сообщается, что впервые за долгое время существенно уменьшилось количество выплат, сделанных за водителей льготных категорий, - на 33,2% по количеству и на 4,2% по сумме. Удельный вес таких выплат составляет почти 15%.

В 3 квартале МТСБУ выплатило почти 2,4 млн грн по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами - такая сумма на 70% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, за счет сокращения количества таких компаний.

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При этом минимальными остаются выплаты за ущерб, причиненный неустановленным транспортным средством (0,8 млн грн).

"Уменьшение количества выплат из гарантийных фондов Бюро в целом соответствует сокращению сегмента ОСАГО вследствие войны. При этом мы видим, что средний размер регламентной выплаты вырос, что может свидетельствовать как о большей тяжести ДТП (МВД сейчас не предоставляет актуальной статистики аварийности), так и о росте расходов на восстановление авто вследствие инфляции и девальвации национальной валюты", - отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Напомним:

За январь-август 2022 года заключили 1,05 млн договоров страхования авто для выезда за границу "Зеленая карта" - это в 2,11 раза больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда