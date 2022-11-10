Mazda уходит с российского рынка: продает долю в заводе за 1 евро

Японский автоконцерн Mazda передаст российской группе "Соллерс" свою долю в совместном предприятии - заводе "Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус" во Владивостоке - за 1 евро.

Об этом говорится в финансовой отчетности Mazda, обнародованной 10 ноября.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли в ООО "Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус" (MSMR), компании по производству и продаже автомобилей во Владивостоке, Россия, в пользу ЧАО "Соллерс", нашему партнеру по совместному предприятию, и подписала договор о передаче 24 октября 2022 года.

В связи с ситуацией в Украине, возникшей в феврале 2022 года, компания прекратила отгрузку деталей в адрес MSMR с марта 2022 года, а MSMR прекратил свою деятельность с конца апреля 2022 года.

Хотя компания продолжает переговоры с "Соллерс", она не видит пути к перезапуску бизнеса, поэтому мы согласились передать всю нашу долю в капитале компании "Соллерс", - говорится в сообщении.

При этом соглашение предусматривает возможность выкупа японской компанией доли в СП в течение следующих 3 лет.

В связи с передачей доли концерн отразит убыток в размере $82 млн.

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"Соллерс" выкупает долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году", - заявляет пресс-служба "Соллерс Авто".

"Процедура передачи будет выполнена в кратчайшие сроки после получения одобрения от соответствующих органов власти.

Соглашение о передаче включает право Mazda выкупить свою долю участия в совместном предприятии по трансфертной цене в течение следующих трех лет", - заявили в Mazda.

Напомним:

Сообщалось, что автопроизводитель Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России из-за перебоев в цепи поставок, вызванных войной в Украине.

Экономическая правда